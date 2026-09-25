Sep 24, 2026 | By: Collin Burns

Voting for November 3rd Election Began September 18

Lakeland News is member supported content, please consider supporting Lakeland PBS today.

Donate Today!

Support the Businesses That Support Lakeland PBS

Related News

car crash road police lights centerline generic thumbnail

09-24-2026

News

Pierz Juvenile in One Vehicle Incident Yesterday Morning

Justin Eichorn Hennepin County Jail Mugshot Thumbnail

09-23-2026

News

Former State Sen. Eichorn Sentenced to 16 Months in Child Sex Sting Case

gavel and scales law Generic sqk

09-23-2026

News

New Trial Ordered for Merrifield Man Found Guilty of Murder in 2024

Brainerd Public Schools Logo 2 Sqk

09-23-2026

News

Brainerd School Board Approves Letter to MSHSL for Trans Athlete Amendment Talks