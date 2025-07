The 101st Birchmont: Men’s Qualifying Round 2, Women’s Qualifying

The greens at the Bemidji Town & Country Club were firm, the rough was long, and the play on Tuesday at The 101st Birchmont Golf Tournament was some of the best we’ve seen.

On the men’s side, 13 golfers qualified with even or better scores, and 17 shot even or better just in Tuesday’s second round of qualifying.

Top 5 Men’s Qualifiers:

1. Jon Sauer: -11 (-5)

2. Lucas Feterl: -10 (-7)

3. Carter White: -9 (-4)

4. Ryan Engel: -7 (-1)

5. Jacob Skarperud: -6 (-4)

Men’s Match Play Qualifiers:

Jon Sauer vs. 32. Johnny Larson Lucas Feterl vs. 31. Matthew Gregg Carter White vs. 30. Tim Skarperud Ryan Engel vs. 29. Carson Skarperud Jacob Skarperud vs. 28. Alex Barrett Koby Kuenzel vs. 27. Mark Maynard Max Wilson vs. 26. Christian Goralski Toby Palmiscno vs. 25. Brady Ohman Landon Miller vs. 24. Lucas Schoepp Adam Chandler vs. 23. Logan Motzko Rylin Petry vs. 22. Josh Bergrud Brandon McGarry vs. 21. Nick Schaefer Nate Peyerl vs. 20. Charlie Williams Zach Hinschberger vs. 19. James Foss Stetsen Brown vs. 18. Max Karnik Jeffrey Cannon vs. 17. Teagan LaPlante

Earlier in the day, the women teed it up in their single qualifying round, where 28 golfers vied for 16 available match play spots.

Top 5 Women’s Qualifiers:

1. Jaya Grube: +2

T2. Lindsey Astrup: +4

T2. Anna Eckmann: +4

T4. Annika Jyrkas: +6

T4. Mikki Kromy: +6

Women’s Match Play Qualifiers:

Jaya Grube vs. 16. Carrie Lundgren Lindsey Astrup vs. 15. Lauren Graveline Anna Eckmann vs. 14. Anne Benjamin Mikki Kromy vs. 13. Mallory Uselman Annika Jyrkas vs. 12. Lily Bredemeier Joey Koth vs. 11. Melissa Tabery Morgan Hetletved vs. 10. Taylor Offerdahl Kelby Anderson vs. 9. Ava Olson

Match play begins on Wednesday.