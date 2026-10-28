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Lakeland News
Oct 27, 2026 | By: Lakeland News
Staples-Motley Football Defeats Menahga in Section 6AA Quarterfinals
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