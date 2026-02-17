Feb 17, 2026 | By: Lakeland News

Pequot Lakes Boys’ Basketball on 14-Game Win Streak After Beating Bemidji

Lakeland News is member supported content, please consider supporting Lakeland PBS today.

Donate Today!

Support the Businesses That Support Lakeland PBS

Related News

Brainerd Warriors Basketball Helmet Generic sqk

02-17-2026

Sports

Brainerd Boys’ Basketball Snaps Skid With Win Over Willmar

Northern Lakes Lightning Hockey Generic sqk

02-17-2026

Sports

Northern Lakes Boys’ Hockey Shuts Out Breckenridge/Wahpeton in 6A Quarterfinals

Warroad Warriors Hockey Generic 2 Thumbnail

02-17-2026

Sports

Warroad Girls’ Hockey Back at State for Record 17th Time, Enters Tourney as Top Seed

bemidji girls hockey farewell for state thumbnail

02-17-2026

Sports

Bemidji Girls’ Hockey Departs for State Tournament With Community Farewell