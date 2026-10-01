Sep 30, 2026 | By: Lakeland News

Endangered Missing Person Alert Issued for 25-Year-Old Bemidji Resident

The Minnesota BCA has issued an endangered person alert for a missing 25-year-old Bemidji resident.

Zachariah Ausmus was last seen in Bemidji on Sep. 14. Ausmus is 5’7″, 200 lb., and has brown hair and eyes.

Authorities say it is possible Ausmus is in Fargo, North Dakota. Cass County in North Dakota had contact with Ausmus from Sep. 23 to 25.

Ausmus’s last contact with family was in July, and family members report Ausmus’s mental status as unstable. If you have any information, please contact the Bemidji Police Department at 218-333-9111.

Authorities say Ausmus may be using the name of River-Born or Celia Marie Ausmus-May.

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