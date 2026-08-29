Aug 28, 2026 | By: Lakeland News

BSU Women’s Soccer’s Season Opener vs. Missouri Western Ends in 0-0 Tie

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