Nov 17, 2025 | By: Collin Burns

Bemidji State Women’s Basketball Routs Minnesota Morris in Season Opener

Lakeland News is member supported content, please consider supporting Lakeland PBS today.

Donate Today!

Support the Businesses That Support Lakeland PBS

Related News

brdsurvey sqk

11-17-2025

Education & Government

Brainerd Public Schools Ask for Public Input on Upcoming Budget

Agy 0207 2024 Free Park Day Homepage Banner (1125 X 510px)

11-17-2025

News

Minnesota DNR Hosts Free Park Day on Black Friday

Shooting Gunshots Generic sqk

11-17-2025

Crime

Suspect Dead, Deputy Hospitalized After Shooting Incident in Rural Walker

Police Car Lights Generic 16x9

11-14-2025

News

1 Person Injured After Bullet Strikes Vehicle on I-94 in Douglas County