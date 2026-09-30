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Lakeland News
Sep 29, 2026 | By: Lakeland News
Bemidji Girls’ Soccer Falls to Duluth East 2-0 at Home
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