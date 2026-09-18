Sep 17, 2026 | By: Lakeland News

Bemidji Football Still Searching for 1st Win of 2026 Ahead of Home Opener

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