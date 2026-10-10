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Lakeland News
Oct 9, 2026 | By: Lakeland News
Bemidji Football Still Looking for Win #1 After Loss to Alexandria
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