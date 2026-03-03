Mar 3, 2026 | By: Lakeland News

Bemidji Boys’ Basketball Beats Rogers in Section 8AAAA Quarterfinals

Lakeland News is member supported content, please consider supporting Lakeland PBS today.

Donate Today!

Support the Businesses That Support Lakeland PBS

Related News

brainerd adapted floor hockey

03-03-2026

Sports

Brainerd Adapted Floor Hockey Wins Back-To-Back State Championships

team berg bemidji girls curling thumbnail

03-03-2026

Sports

Bemidji’s Team Berg Captures MN High School Curling State Championship

Bsu Beavers Hockey Generic 2 New Logo Sqk

03-02-2026

Sports

BSU Women’s Hockey’s Season Ends After OT Loss to Wisconsin in Quarterfinals

sophie rylance bsu track and field thumbnail 4

03-02-2026

Sports

BSU Track & Field’s Rylance Wins 1000m at NSIC Indoor Championships