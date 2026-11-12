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Lakeland News
Nov 11, 2026 | By: Xzayver Curry
Aitkin Football Making Trip to State, Ending 44-Year Drought
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