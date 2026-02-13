Feb 13, 2026 | By: Lakeland News

218 Sports Showcase: Deer River Boys’ B-Ball Escapes Mahnomen/Waubun at the Buzzer

Lakeland News is member supported content, please consider supporting Lakeland PBS today.

Donate Today!

Support the Businesses That Support Lakeland PBS

Related News

fosston cass lake bena basketball thumbnail

02-13-2026

Sports

218 Sports Showcase: Fosston Boys’ Basketball Defeats Cass Lake-Bena

bagley pine river backus basketball thumbnail

02-13-2026

Sports

218 Sports Showcase: Pine River-Backus Boys’ B-Ball Holds on to Beat Bagley

Brainerd Bemidji Boys Hockey

02-12-2026

Sports

Bemidji Boys’ Hockey Beats Rival Brainerd 4-1 on the Road

Grand Rapids Bemidji Basketball 2 sqk

02-12-2026

Sports

Bemidji Boys’ & Girls’ Basketball Sweep Grand Rapids at 218 Sports Showcase